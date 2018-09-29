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Сёмин оценил игру «Локомотива» против «Ахмата»

Спорт

29 сентября московский «Локомотив» на своем поле переиграл грозненский «Ахмат» в матче девятого тура регулярного сезона РПЛ

Сёмин оценил игру «Локомотива» против «Ахмата»
superchango
Стадион «РЖД Арена»

Москва, 29 сентября 2018, 22:59 — REGNUM  У московского клуба «Локомотив», футболисты которого переиграли грозненский «Ахмат» в матче девятого тура регулярного сезона российской Премьер-лиги (РПЛ), «был баланс в обороне и в атаке». Об этом, как передает «Чемпионат», сообщил главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин.

«Когда побеждаешь, всегда испытываешь положительные эмоции, — сказал Сёмин. — Мы выиграли матч на Кубок в Калининграде… Если бы там проиграли, наверное, всё было бы хуже».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 29 сентября московский «Локомотив» на своем поле переиграл грозненский «Ахмат» в матче девятого тура регулярного сезона РПЛ. Встреча, прошедшая на стадионе «РЖД Арена», завершилась со счетом 2:0.

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