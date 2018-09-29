«Эвертон» разгромил «Фулхэм» в матче 7-го тура АПЛ

Лондон, , 18:56 — REGNUM 29 сентября на стадионе «Гудисон Парк» был разыгран матч между коллективами «Эвертон» и «Фулхэи» в рамках 7-го тура регулярного сезона Английской премьер-лиги. Противостояние завершилось со счетом 3:0 в пользу «ирисок».

На 56-й минуте плеймейкер национальной сборной Исландии Гильфи Сигурдссон открыл счет — 1:0. Через 10 минут Дженк Тосун удвоил преимущество хозяев, замкнув прострел Тео Уолкотта — 2:0. В конце матча Сигурдссон довел счет до разгромного — 3:0.

Статистика матча («Эвертон"/"Фулхэм»)

Удары 15/5

Удары в створ ворот 5/1

Процент владения 55%/45%

Нарушения правил 13/12

Угловые 11/0

Набрав 9 очков «Эвертон» занял 11-ю позицию в турнирной таблице дивизиона. «Фулхэм» с 5-ю баллами остался висеть над «зоной вылета».

Стартовые составы на матч:

«Эвертон»: Пикфорд, Кин, Зума, Динь, Кенни, Сигурдссон, Уолкотт, Гейе, Дэвис, Ришарлисон, Калверт-Льюин.

«Фулхэм»: Беттинелли, Одои, Рим, Фосу-Менса, Сесеньон, Шюррле, Сери, Замбо, Митрович, Вьетто.

Главный арбитр матча: Роджер Ист.

Предупреждения: Кристи — 29, Одои — 52.

Не забитые пенальти: Сигурдссон — 52.

Голы: Сигурдссон 56 — 1:0, Тосун 66 — 2:0, Сигурдссон 89 — 3:0.