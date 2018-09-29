«Тоттенхэм» усугубил кризис «Хаддерсфилда»

Лондон, , 18:55 — REGNUM 29 сентября на «Стадионе Джона Смита» был разыгран матч между коллективами «Хаддерсфилд» и «Тоттенхэм» в рамках 7-го тура регулярного сезона АПЛ 2018/19. Противостояние завершилось уверенной победой «шпор».

На 25-й минуте таранный форвард национальной сборной Англии Харри Кейн открыл счет, замкнув навес Кирана Триппьера — 0:1. Через 9 минут Кейн оформил дубль, реализовав пенальти — 0:2.

Статистика матча («Хаддерсфилд"/"Тоттенхэм»)

Удары 7/10

Удары в створ ворот 4/6

Процент владения 54%/46%

Нарушения правил 14/14

Угловые 3/0

«Тоттенхэм», набрав 15 очков, поднялся на 4-ю позицию. «Хаддерсфилд» с 2-мя баллами остался на последнем месте в турнирной таблице дивизиона.

Стартовые составы на матч:

«Хаддерсфилд»: Лессль, Конголо, Йоргенсен, Шиндлер, Хогг, Билилнг, Муй, Леве, Притчард, Дурм, Депуатр.

«Тоттенхэм»: Гадзанига, Алдервейрелд, Вертонген, Санчес, Роуз, Триппьер, Дайер, Дембеле, Сон, Кейн, Моура.

Главный арбитр матча: Крэйг Поусон.

Предупреждения: Йоргенсен — 44, Роуз — 67, Винкс — 81, Биллинг — 86.

Голы: Кейн 25 — 0:1, Кейн (пен) 44 — 0:2.