«Арсенал» сумел дожать «Уотфрод» и вырвать победу

Лондон, , 18:54 — REGNUM 29 сентября на стадионе «Эмирейтс» был разыгран матч между коллективами «Арсенал» и «Уотфорд» в рамках 7-го тура регулярного сезона АПЛ 2018/19. Противостояние завершилось уверенной победой «канониров».

На 81-й минуте Крэйг Кэткарт открыл счет, срезав мяч в свои ворота — 1:0. Через 3 минуты экс-атакующий полузащитник сборной Германии Месут Озил удвоил преимущество «канониров» — 2:0.

Статистика матча («Арсенал"/"Уотфорд»)

Удары 6/10

Удары в створ ворот 2/4

Процент владения 58%/42%

Нарушения правил 11/16

Угловые 6/6

Набрав 15 очков «Арсенал» поднялся на 5-ю строчку. «Уотфорд» с 13-ю баллами опустился на 6-ю позицию.

Стартовые составы на матч:

«Арсенал»: Чех, Беллерин, Холдинг, Монреаль, Мустафи, Рэмзи, Озил, Торрейра, Обамеянг, Джака, Ляказетт.

«Уотфорд»: Фостер, Кэткарт, Наварро, Холебас, Дукуре, Хьюз, Капу, Перейра, Дини, Грэй.

Главный арбитр матча: Энтони Тейлор.

Предупреждения: Дини — 31, Торрейра — 45, Мустафи — 62.

Голы: Кэткарт (авг) 81 — 1:0, Озил 84 — 2:0.