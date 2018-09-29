«Арсенал» сумел дожать «Уотфрод» и вырвать победу

Лондон, 29 сентября 2018, 18:54 — REGNUM 29 сентября на стадионе «Эмирейтс» был разыгран матч между коллективами «Арсенал» и «Уотфорд» в рамках 7-го тура регулярного сезона АПЛ 2018/19. Противостояние завершилось уверенной победой «канониров».
На 81-й минуте Крэйг Кэткарт открыл счет, срезав мяч в свои ворота — 1:0. Через 3 минуты экс-атакующий полузащитник сборной Германии Месут Озил удвоил преимущество «канониров» — 2:0.
Статистика матча («Арсенал"/"Уотфорд»)
Удары 6/10
Удары в створ ворот 2/4
Процент владения 58%/42%
Нарушения правил 11/16
Угловые 6/6
Набрав 15 очков «Арсенал» поднялся на 5-ю строчку. «Уотфорд» с 13-ю баллами опустился на 6-ю позицию.
Стартовые составы на матч:
«Арсенал»: Чех, Беллерин, Холдинг, Монреаль, Мустафи, Рэмзи, Озил, Торрейра, Обамеянг, Джака, Ляказетт.
«Уотфорд»: Фостер, Кэткарт, Наварро, Холебас, Дукуре, Хьюз, Капу, Перейра, Дини, Грэй.
Главный арбитр матча: Энтони Тейлор.
Предупреждения: Дини — 31, Торрейра — 45, Мустафи — 62.
Голы: Кэткарт (авг) 81 — 1:0, Озил 84 — 2:0.