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«Манчестер Сити» на классе одолел «Брайтон»

Спорт

Набрав 19 очков «Манчестер Сити» временно поднялся на первую позицию в таблице лиги. «Брайтон» с 5-ю баллами остался на 14-м месте

«Манчестер Сити» на классе одолел «Брайтон»
Cléria De Souza
Стадионе «Этихад»

Лондон, 29 сентября 2018, 18:50 — REGNUM  29 сентября на стадионе «Этихад» был разыгран матч между коллективами «Манчестер Сити» и «Брайтон» в рамках 7-го тура регулярного сезона Английской Премьер-лиги 2018/19. Противостояние завершилось уверенной победой «горожан» — 2:0.

На 29-й минуте скоростной фланговый полузащитник Рахим Стерлинг открыл счет, замкнув передачу Лероя Сане — 1:0. На экваторе второй половины Серхио Кун Агуэро удвоил преимущество «горожан» — 2:0.

Статистика матча («МС"/"Брайтон»)

Удары 19/3

Удары в створ ворот 9/1

Процент владения 78%/22%

Нарушения правил 4/8

Угловые 10/3

Набрав 19 очков «Манчестер Сити» временно поднялся на первую позицию в таблице лиги. «Брайтон» с 5-ю баллами остался на 14-м месте.

Стартовые составы на матч:

«МС»: Мораеш, Уокер, Ляпорт, Отаменди, Зинченко, Сильва, Сильва, Фернандиньо, Стерлинг, Сане, Агуэро.

«Брайтон»: Райан, Бонг, Даффи, Данк, Монтойа, Кайал, Биссума, Кнаккарт, Марч, Преппер, Локадия.

Главный арбитр матча: Ли Мэйсон.

Предупреждения: Кноккарт — 9, Даффи — 42, Монтойа — 87.

Голы: Стерлинг 29 — 1:0, Агуэро 65 — 2:0.

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