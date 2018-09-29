«Штутгарт» нанес «Вердеру» первое в сезоне поражение

Берлин, , 18:24 — REGNUM 29 сентября на стадионе «Мерседес-Бенц-Арена» был разыгран матч между коллективами «Штутгарт» и «Вердер» в рамках 6-го тура регулярного сезона Бундеслиги 2018/19. Противостояние завершилось победой хозяев со счетом 2:1.

На 19-й минуте греческий форвард Анастасиос Донис открыл счет после передачи Даниэле Дидави — 1:0. На экваторе второй половины вратарь Рон-Роберт Цилер стал автором автогола — 1:1. Через 7 минут экс-полузащитник дортмундской «Боруссии» Гонсало Кастро вновь вывел «Штутгарт» вперед — 2:1.

Статистика матча («Штутгарт"/"Вердер»)

Удары 15/15

Удары в створ ворот 5/4

Процент владения 43%/57%

Нарушения правил 15/14

Угловые 6/8

Набрав 5 очков «Штутгарт» поднялся на 15-е место. «Вердер» с 11-ю баллами опустился на 5-ю строчку.

Стартовые составы на матч:

«Штутгарт»: Цилер, Баумгартль, Павар, Соса, Бек, Аого, Аскасибар, Дидави, Гентнер, Донис, Гомес.

«Вердер»: Павленка, Велькович, Мойсандер, Баргфреде, Аугустинссон, Шахин, Селассие, Классен, Эггештайн, Осако, Крузе.

Главный арбитр матча: Тобиас Вельц.

Предупреждения: Велькович — 10, Баргфреде — 26, Гомес — 34, Донис — 47, Осако — 66, Томми — 78.

Удаления: Велькович — 36.

Голы: Донис 19 — 1:0, Цилер 69 (авг) — 1:1, Кастро 75 — 2:1.