«Штутгарт» нанес «Вердеру» первое в сезоне поражение

Берлин, 29 сентября 2018, 18:24 — REGNUM 29 сентября на стадионе «Мерседес-Бенц-Арена» был разыгран матч между коллективами «Штутгарт» и «Вердер» в рамках 6-го тура регулярного сезона Бундеслиги 2018/19. Противостояние завершилось победой хозяев со счетом 2:1.
На 19-й минуте греческий форвард Анастасиос Донис открыл счет после передачи Даниэле Дидави — 1:0. На экваторе второй половины вратарь Рон-Роберт Цилер стал автором автогола — 1:1. Через 7 минут экс-полузащитник дортмундской «Боруссии» Гонсало Кастро вновь вывел «Штутгарт» вперед — 2:1.
Статистика матча («Штутгарт"/"Вердер»)
Удары 15/15
Удары в створ ворот 5/4
Процент владения 43%/57%
Нарушения правил 15/14
Угловые 6/8
Набрав 5 очков «Штутгарт» поднялся на 15-е место. «Вердер» с 11-ю баллами опустился на 5-ю строчку.
Стартовые составы на матч:
«Штутгарт»: Цилер, Баумгартль, Павар, Соса, Бек, Аого, Аскасибар, Дидави, Гентнер, Донис, Гомес.
«Вердер»: Павленка, Велькович, Мойсандер, Баргфреде, Аугустинссон, Шахин, Селассие, Классен, Эггештайн, Осако, Крузе.
Главный арбитр матча: Тобиас Вельц.
Предупреждения: Велькович — 10, Баргфреде — 26, Гомес — 34, Донис — 47, Осако — 66, Томми — 78.
Удаления: Велькович — 36.
Голы: Донис 19 — 1:0, Цилер 69 (авг) — 1:1, Кастро 75 — 2:1.