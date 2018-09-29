«Рома» одолела «Лацио» в римском дерби

Рим, , 17:55 — REGNUM 29 сентября на стадионе «Стадио Олимпико» был разыгран матч между коллективами «Рома» и «Лацио» в рамках 7-го тура регулярного сезона итальянской серии А. Противостояние завершилось победой «волков» со счетом 3:1.

Первый мяч под занавес первой половины матча забил 22-летний итальянский центральный полузащитник Лоренцо Пеллегрини — 1:0. На экваторе второго тайма таранный форвард национальной сборной Италии Чиро Иммобиле сравнял счет — 1:1. Через 4 минуты Александр Коларов вновь вывел хозяев вперед — 2:1. В конце матча Федерико Фацио укрепил преимущество «волков», замкнув навес Пеллегрини — 3:1.

Статистика матча («Рома"/"Лацио»)

Удары 14/13

Удары в створ ворот 5/3

Процент владения 45%/55%

Нарушения правил 9/8

Угловые 6/7

Набрав 11 очков «Рома» поднялась на чистое 5-е место. «Лацио» с 12-ю баллами идет позицией выше.

Стартовые составы на матч:

«Рома»: Ульссен, Коларов, Сантон, Фацио, Манолас, Флоренци, Де Росси, Н’Зонзи, Пасторе, Эль-Шаарави, Джеко.

«Лацио»: Стракоша, Фелипе, Касерес, Ачерби, Лейва, Пароло, Лулич, Милинкович-Савич, Марушич, Альберто, Иммобиле.

Главный арбитр матча: Джанлука Рокки.

Предупреждения: Ульссен — 55, Джеко — 61, Пеллегрини — 66, Бадель — 70.

Голы: Пеллегрини 45 — 1:0, Иммобиле 67 — 1:1, Коларов 71 — 2:1, Фацио 86 — 3:1.