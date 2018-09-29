«МЮ» потерпел унизительное поражение от «Вест Хэма»

Лондон, , 16:21 — REGNUM 29 сентября на «Олимпийской стадионе» был разыгран матч между коллективами «Вест Хэм Юнайтед» и «Манчестер Юнайтед» в рамках 7-го тура регулярного сезона Английской Премьер-лиги 2018/19. Противостояние завершилось уверенной победой подопечных Мануэля Пеллегрини.

Первый мяч в дебюте первой половины забил бразильский вингер Фелипе Андерсон после передачи Пабло Сабалеты — 1:0. Через 38 минут Виктор Линделеф подставил свою команду, став автором автогола в ворота Давида Де Хеа — 2:0. На экваторе второго тайма вышдеший на замену Маркус Рэшфорд сократил отставание «манкунианцев» — 2:1. Через 3 минуты Марко Арнаутович похоронил надежды «красных дьяволов» зацепиться за очки в этом матче — 3:1.

Статистика матча («Вест Хэм"/"МЮ»)

Удары 8/9

Удары в створ ворот ¾

Процент владения 48%/52%

Нарушения правил 8/11

Угловые 4/9

Набрав 7 очков «Вест Хэм Юнайтед» наконец выбрался из «зоны вылета» и занял 12-ю позицию. «Манчестер Юнайтед» с 10-ю баллами остался на 8-м месте.

Стартовые составы на матч:

«Вест Хэм»: Фабьянски, Бальбуэна, Сабалета, Диоп, Масуаку, Обианг, Нобл, Райс, Андерсон, Яромленко, Арнаутович.

«МЮ»: Де Хеа, Смоллинг, Линделеф, Янг, Шоу, МакТоминей, Феллайни, Матич, Погба, Марсьяль, Лукаку.

Главный арбитр матча: Майкл Оливер.

Предупреждения: Янг — 78.

Голы: Андерсон 5 — 1:0, Линделеф (авг) 43 — 2:0, Рэшфорд 71 — 2:1, Арнаутович 74 — 3:1.