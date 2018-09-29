Экс-чемпион UFC Макгрегор пожертвовал 10 тысяч евро на лечение ребенка

Дублин, , 16:00 — REGNUM 10 тысяч евро пожертвовал на лечение больного ребенка из Ирландии экс-чемпион UFC в нескольких весовых категориях Конор Макгрегор, сообщила 29 сентября в своем аккаунте в Twitter мать больного малыша Грэнни Маккалоф.

Женщина собирала необходимые для лечения 15 тысяч долларов и теперь, после пожертвования Макгрегора, необходимая ей сумма собрана. «Я никогда не забуду, что вы сделали для моего мальчика», — написала в своем Twitter Грэнни Маккалоф.

Макгрегор и ранее давал деньги на благотворительные цели и даже удостоен награды Best of Ireland Gala за эти свои взносы на благотворительность.

Отметим, 6 октября Макгрегор проведет в Лас-Вегасе свой первый за два года бой в UFC. Его соперником станет российский боец легкого веса Хабиб Нурмагомедов