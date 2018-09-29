Суббота, 29 Сентября 2018 года
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«Анжи» сыграл вничью с «Зенитом» в молодежном чемпионате России

Спорт

Итоговый счет встречи 1:1

«Анжи» сыграл вничью с «Зенитом» в молодежном чемпионате России
Цитата из м/ф «Футбольные звезды». реж Борис Дежкин. 1974. СССР
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Каспийск, Дагестан, 29 сентября 2018, 15:49 — REGNUM  Махачкалинский футбольный клуб «Анжи» сыграл с ничейным результатом с санкт-петербургским «Зенитом» во встрече девятого тура молодежного чемпионата России по футболу, сообщает 29 сентября Матч ТВ.

Команды встречались в Каспийске. Счет открыли гости голом Никиты Симдянкина на 42-й минуте, однако уже через шесть минут хозяева отыгрались голом Амира Мохаммада. Итоговый счет встречи 1:1.

По итогам игры «Зенит» находится на девятом месте турнирной таблицы с одной игрой в запасе. «Анжи» располагается на 14-й строчке.

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