Двукратная вице-чемпионка США по фигурному катанию пропустит сезон 2018/19

Вашингтон, , 15:36 — REGNUM Двукратная серебряная медалистка чемпионатов США по фигурному катанию и победительница турнира четырех континентов Полина Эдмундс пропустит сезон 2018/19 года, сообщает 29 сентября NBC.

Такое решение спортсменка вынуждена была принять из-за того, что продолжает испытывать последствия травмы ноги, полученной ею в 2016 году. Спортсменка планирует в это время сосредоточиться на учебе в университета Сан-Клары (Калифорния). При этом Полина Эдмундс не думает о завершении карьеры в фигурном катании и планирует принять участие в сезоне 2019/20.

Отметим, Полина Эдмундс вынуждена была из-за травмы пропустить сезон 2016/17 и в сезоне 2017/18 вернулась на лед и приняла участие в нескольких международных состязаниях, включая и французский этап гран-при по фигурному катанию. Однако, получив рецидив травмы на чемпионате США, снова была вынуждена сняться с соревнований.