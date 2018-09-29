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Двукратная вице-чемпионка США по фигурному катанию пропустит сезон 2018/19

Спорт

Такое решение спортсменка вынуждена была принять из-за того, что продолжает испытывать последствия травмы ноги, полученной ею в 2016 году

Двукратная вице-чемпионка США по фигурному катанию пропустит сезон 2018/19
C.Nabe
Полина Эдмундс

Вашингтон, 29 сентября 2018, 15:36 — REGNUM  Двукратная серебряная медалистка чемпионатов США по фигурному катанию и победительница турнира четырех континентов Полина Эдмундс пропустит сезон 2018/19 года, сообщает 29 сентября NBC.

Такое решение спортсменка вынуждена была принять из-за того, что продолжает испытывать последствия травмы ноги, полученной ею в 2016 году. Спортсменка планирует в это время сосредоточиться на учебе в университета Сан-Клары (Калифорния). При этом Полина Эдмундс не думает о завершении карьеры в фигурном катании и планирует принять участие в сезоне 2019/20.

Отметим, Полина Эдмундс вынуждена была из-за травмы пропустить сезон 2016/17 и в сезоне 2017/18 вернулась на лед и приняла участие в нескольких международных состязаниях, включая и французский этап гран-при по фигурному катанию. Однако, получив рецидив травмы на чемпионате США, снова была вынуждена сняться с соревнований.

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Фигурное катание
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