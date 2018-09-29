Суббота, 29 Сентября 2018 года
15:34:56 МСК

ФФР: выступление сборной России на ЧМ в Китае неудовлетворительное

Спорт

«Оценить выступление сборной команды как неудовлетворительное», — говорится в опубликованном протоколе заседания исполкома ФФР

ФФР: выступление сборной России на ЧМ в Китае неудовлетворительное
© Андрей Пронин
Фехтование

Москва, 29 сентября 2018, 14:53 — REGNUM  Федерация фехтования России (ФФР) признала выступление российской сборной команды на чемпионате мира по фехтованию, проходившем в Китае, неудовлетворительным. Об этом 29 сентября сообщается в официальном протоколе заседания исполкома ФФР, прошедшем 28 сентября, выложенном на официальном сайте ФФР.

«Оценить выступление сборной команды как неудовлетворительное», — говорится в опубликованном протоколе заседания исполкома ФФР. Доклад по итогам выступления сборной России на чемпионате мира в Китае представил главный тренер российской команды Ильдар Мамедов.

Отметим, российская сборная по фехтованию на чемпионате мира, проходившем в Уси с 19 по 27 июля, стала пятой в общем зачете с одной золотой, двумя серебряными и четырьмя бронзовыми медалями и впервые с 2000 года не вошла в тройку призеров.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Фехтование
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить