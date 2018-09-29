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Мужской чемпионт мира по волейболу в 2022 году может состояться в России

Спорт

Всероссийская федерация волейбола подала заявку на проведение ЧМ-2022

Мужской чемпионт мира по волейболу в 2022 году может состояться в России
Александр Осипов
Волейбол

Москва, 29 сентября 2018, 14:03 — REGNUM  О подаче заявки на проведение в России мужского чемпионата мира по волейболу в 2022 году сообщил 29 сентября генеральный секретарь Всеросийской федерации волейбола Александр Ярёменко в интервью ТАСС.

«Мы официально подали заявку на проведение мужского чемпионата мира-2022. В заявке города пока не указываются», — заявил Ярёменко.

По его словам, для подтверждения заявки надо до конца года сделать презентацию и проект проведения чемпионата. Презентация проекта, скорее всего, произойдёт в середине ноября на конгрессе Международной федерации волейбола в Канкуне.

На конгрессе может быть принято предварительное решение по стране-хозяйке турнира. Подача заявок осуществляется в закрытом режиме.

На данный момент в заявке указано желание провести чемпионат в России, а также права и условия его проведения, в том числе финансовые.

Напомним, что предложение о проведении в России ЧМ-2022 по волейболу поступило в августе этого года от главы Международной федерации волейбола Ари Грасана встрече с министром спорта РФ Павлом Колобковым.

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Волейбол
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