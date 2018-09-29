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«Урал» продлил свою победную серию, одержав волевую победу над «Арсеналом»

Спорт

Набрав 11 очков «Урал» временно поднялся на 6-е место. «Арсенал» с 9-ю баллами опустился на 11-ю позицию

«Урал» продлил свою победную серию, одержав волевую победу над «Арсеналом»
Алексей Кокорекин. Выше класс советского футбола! 1954

Екатеринбург, 29 сентября 2018, 13:33 — REGNUM  29 сентября на стадионе «Екатеринбург Арена» был разыгран матч между коллективами «Урал» и «Арсенал» (Тула) в рамках 9-го тура регулярного сезона Российской Футбольной Премьер-лиги 2018/19. Противостояние завершилось волевой победой хозяев со счетом 2:1.

Первый мяч на 27-й минуте матча забил экс-полузащитник «ЦСКА» Сергей Ткачев — 0:1. На экваторе второй половины арендованный из «Зенита» Андрей Панюков вновь сделал счет равным — 1:1. Через 21 минуту Панюков оформил дубль и вывел хозяев вперед, замкнув передачу Отмана Эль-Кабира — 2:1.

Статистика матча («Урал"/"Арсенал»)

Удары 9/14

Удары в створ ворот 5/5

Процент владения 55%/45%

Нарушения правил 21/13

Угловые 3/5

Набрав 11 очков «Урал» временно поднялся на 6-е место. «Арсенал» с 9-ю баллами опустился на 11-ю позицию.

Стартовые составы на матч:

«Урал»: Годзюр, Брызгалов, Балажиц, Кулаков, Меркулов, Бикфалви, Бумаль, Димитров, Араторе, Фидлер, Ильин.

«Арсенал»: Нигматуллин, Беляев, Григалава, Хагуш, Алвьарес, Мохаммед, Берхамов, Ткачев, Мирзов, Бакаев, Джорджевич.

Главный арбитр матча: Сергей Лапочкин.

Предупреждения: Хагуш — 52, Кулаков — 56, Берхамов — 60, Бумаль — 83.

Голы: Ткачев 27 — 0:1, Панюков 63 — 1:1, Панюков 84 — 2:1.

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