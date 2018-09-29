Алия Мустафина вошла в заявку российской сборной на ЧМ в Дохе

Москва, , 14:25 — REGNUM В заявку сборной России на чемпионат мира по спортивной гимнастике, который пройдет в Дохе (Катар), вошла двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Алия Мустафина, сообщает 29 сентября «Советский спорт» со ссылкой на старшего тренера сборной России Валентины Родионенко.

По сообщению старшего тренера сборной России, приводимому изданием, кроме Мустафиной в состав женской сборной по спортивной гимнастике вошли Ирина Алексеева, Лилия Ахаимова, Ангелина Мельникова, Алия Мустафина, Ангелина Симакова и Дарья Спиридонова в качестве запасной.

В состав же мужской команды, как рассказала Валентина Родионенко, включены Артур Далалоян, Давид Белявский, Николай Куксенков, Дмитрий Ланкин, Никита Нагорный и Владислав Поляшов также в качестве запасного.

Чемпионат мира по спортивной гимнастике пройдет в Дохе с 25 октября по 3 ноября.

Отметим, данный чемпионат станет первым международным турниром для Мустафиной, которой 30 сентября исполнится 24 года, со времени летних Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро.