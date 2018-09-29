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Вице-президент футбольного клуба «Монако»: команде требуется победа

Спорт

«Нам нужна победа, чтобы вернуть уверенность в себе. В жизни всегда так: если ты усердно трудишься, удача повернется к тебе», — заявил Вадим Васильев

Вице-президент футбольного клуба «Монако»: команде требуется победа
Graeme McN
Автобус футбольного клуба «Монако»

Монако, 29 сентября 2018, 13:12 — REGNUM  О том, что футбольному клубу «Монако» необходима победа, для того чтобы преодолеть неудачно складывающийся для неё сезон, заявил вице-президент «Монако» Вадим Васильев 29 сентября, комментируя проигрыш «Монако» в 8-м туре чемпионата Франции на официальном сайте клуба.

По словам Васильева, все в клубе очень разочарованы тем как складывается для Монако нынешний сезон, причем это происходит из-за неуверенности в себе. Однако, несмотря на это, как отметил вице-президент клуба, в команде хороший настрой и есть воля к победе, потому нужно усердно работать, для того чтобы поднять головы.

«Нам нужна победа, чтобы вернуть уверенность в себе. В жизни всегда так: если ты усердно трудишься, удача повернется к тебе», — заявил Вадим Васильев.

Отметим, матч «Монако» с «Сент-Этьеном» в рамках восьмого тура чемпионата Франции закончился для «Монако» поражением со счетом 2:0. Футбольный клуб, являющийся вице-чемпионом Франции, находится в данный момент на 18-й строчке турнирной таблицы.

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