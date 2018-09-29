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Криштиану Роналду об обвинениях в изнасиловании: это ложь

Спорт

«Такие ситуации — часть моей работы», — заявил португальский футболист

Криштиану Роналду об обвинениях в изнасиловании: это ложь
Сандро Боттичелли. Клевета (фрагмент). 1495

Турин, Италия, 29 сентября 2018, 12:14 — REGNUM  Нападающий футбольного туринского клуба «Ювентус» и сборной Португалии по футболу Кришитиану Роналду назвал ложью информацию об обвинениях в изнасиловании со стороны Кэтрин Майорга, 29 сентября в прямой трансляции в Instagram.

«Это ложь. Она хочет прославиться за счёт моего имени. Такие ситуации — часть моей работы», — заявил португальский футболист.

Отметим, 28 сентября немецкий журнал Spiegel опубликовал статью, в которой рассказывалось, что Кэтрин Майорга из США обвинила Роналду в изнасиловании в 2009 году и подала на него в суд. В результате португалец был вынужден заплатить американке 375 тысяч долларов в рамках внесудебного урегулирования дела в 2010 году. Как ранее сообщало ИА REGNUM, адвокат Роналду после этой публикации объявил о своем намерении подать на немецкий журнал в суд.

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Футбол
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