Суббота, 29 Сентября 2018 года
13:55:48 МСК

Адвокат Роналду подаст в суд на Der Spiegel за сообщение об изнасиловании

Спорт

Адвокат Роналду Кристиан Шерц заявил, что статья в Der Spiegel была «недопустимым сообщением о подозрениях в области частной жизни»

Адвокат Роналду подаст в суд на Der Spiegel за сообщение об изнасиловании
Адриан ван Остаде. Адвокат в своем кабинете (фрагмент). 1637

Турин, Италия, 29 сентября 2018, 11:51 — REGNUM  Адвокат известного футболиста Криштиану Роналду подаст в суд на издание Der Spiegel, опубликовавшем статью с обвинением португальского футболиста в изнасиловании американки, сообщает 29 сентября Reuters.

Как сообщает агентство, адвокат Роналду Кристиан Шерц заявил, что статья в Der Spiegel была «недопустимым сообщением о подозрениях в области частной жизни», а потому он будет добиваться компенсации для своего клиента.

Отметим, ранее издание Der Spiegel опубликовало статью, в которой рассказывалось, что Кэтрин Майорга из США обвинила Роналду в изнасиловании в 2009 году и подала на него в суд. Также немецкий журнал написал, что нынешний форвард «Ювентуса» заплатил Майорга в 2010 году 375 тысяч долларов в рамках внесудебного урегулирования дела.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Скандалы с участием известных спортсменов
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить