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Даниил Квят вернется в команду Формулы-1 «Торо Россо»

Спорт

«Я приложу все усилия, чтобы оправдать ожидания руководства команды», — приводятся в пресс-релизе команды слова Даниила Квята

Даниил Квят вернется в команду Формулы-1 «Торо Россо»
Morio
Даниил Квят

Фаэнца, Италия, 29 сентября 2018, 11:31 — REGNUM  Российский гонщик Даниил Квят вернется в следующем сезоне в чемпионат автогонок в классе «Формула-1», в составе команды «Торо Россо», сообщается 29 сентября в официально пресс-релизе команды.

В пресс-релизе Даниил Квят выразил свою благодарность руководству «Торо Россо» за возможность возвращения в «Формулу-1» и отметил, что в этой команде он чувствует себя как дома.

Кроме этого российский гонщик выразил благодарность команде «Феррари» за довериеи отметил, что после «Феррари» он чувствует себя более подготовленным, несмотря на то, что в соновном занимался на симуляторе.

«Я приложу все усилия, чтобы оправдать ожидания руководства команды», — приводятся в пресс-релизе команды слова Даниила Квята.

Отметим, Даниил Квят выступал за «Торо Россо» с 2014 по 2017 год, после чего «Ред Булл» — владелец «Торо Россо», расторг контракт с российским гонщиком. С января 2018 года Квят был пилотом по развитию в команде «Фераррари».

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Формула 1
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