«Вашингтон» проиграл «Каролине», несмотря на дубль Александра Овечкина

Вашингтон, , 10:43 — REGNUM Хоккейный клуб «Вашингтон Кэпиталз» уступил команде клуба «Каролина Харрикейнз» в предсезонном матче НХЛ, сообщает 29 сентября «Советский спорт».

«Вашингтон» потерпел поражение, несмотря на две шайбы российского нападающего команды Александр Овечкина при двух голевых передачах отданных Овечкину другим российским игроком «Вашингтона» Евгения Кузнецова. В составе «Каролины» среди российских хоккеистов отличились Валентин Зыков и Андрей Свечников, каждый из которых забил гол.

Основное время встречи закончилось вничью 4:4. Победную шайбу забил на 19-й секунде овертайма Себастьян Ахо. Итоговый счет 5:4 в пользу «Каролина Харрикейнз».

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее другой российский хоккеист, выступающий за «Сент-Луис» Владимир Тарасенко, сделал голевую передачу и забил гол в матче между «Сент-Луисом» и «Далласом», победном для клуба Тарасенко.