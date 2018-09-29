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Российская женская сборная по волейболу обыграла команду Тринидад и Тобаго

Спорт

Встреча, проходившая в Кобе, закончилась со счетом по партиям 3:0 (25:21, 25:11, 25:12) в пользу российской команды

Российская женская сборная по волейболу обыграла команду Тринидад и Тобаго
Набор открыток «Буду олимпийцем. Олимпийская азбука». Волейбол (фрагмент). 1979

Токио, 29 сентября 2018, 10:15 — REGNUM  Волейболистки российской женской сборной одержали первую победу в матче на первом групповом этапе чемпионата мира, проходящем в Японии, над спортсменками Тринидада и Тобаго, сообщает 29 сентября Матч ТВ.

Встреча, проходившая в Кобе, закончилась со счетом по партиям 3:0 (25:21, 25:11, 25:12) в пользу российской команды. Лучшим игроком сборной России стала Наталья Гончарова, которая принесла нашей команде 13 очков, у их соперниц лучшей стала Ченнон Топмсон с 11 очками.

В следующем туре сборная России встретится 30 сентября со сборной командой Таиланда.

Отметим, сборная России играет на турнире в группе С, куда также входят сборные США, Тринидада и Тобаго, Таиланда, Азербайджана и Южной Кореи. Четыре лучшие из этих команд перейдут в следующий тур, в котором 16 оставшихся после первого тура сборных будут поделены на две группы.

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Волейбол
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