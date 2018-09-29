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«Колорадо» победило «Миннесоту» в овертайме

Спорт

4:3 в пользу «Колорадо»

«Колорадо» победило «Миннесоту» в овертайме
Matt Boulton
Радость победы

Колорадо-Спрингс, США, 29 сентября 2018, 09:29 — REGNUM  Хоккейный клуб «Колорадо Эвеланш» одержал победу в овертайме над «Миннесотой Уйалд» в предсезонной игре НХЛ, сообщает 29 сентября «Спорт Экспресс».

Самым результативным игроком матча признан нападающий «Колорадо» Александр Керфут, забивший один гол и сделавший 2 результативные передачи. Также шайбами у «Колорадо» отметились Мэтт Калверт, Тайсон Джост и Микко Рантанен, чья шайба в овертайме и стала для «Колорадо» победной. В составе «Миннесоты» записали голы на свой счет Джейсон Цукер, Микаэль Гранлунд и Нино Нидеррайтер. 4:3 в пользу «Колорадо».

Стоит отметить игру российского игрока «Колорадо» Никиты Задорова, который отдал одну голевую передачу и сделал три броска по воротам за 15 минут своего участия в игре. Другой представитель России — голкипер Семен Варламов провел игру в запасных.

Отметим, первую игру нового регулярного чемпионата НХЛ 5 октября также сыграют «Колорадо» и «Миннесота».

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