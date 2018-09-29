СКА уступил «Авангарду» дома в серии буллитов

Санкт-Петербург, , 08:59 — REGNUM Санкт-петербургский хоккейный клуб СКА уступил в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ с омским клубом «Авангард» в серии послематчевых буллитов, сообщает 29 сентября Sport 24.

Основное время матча, проходившего на санкт-петербургской арене «Ледового дворца», закончилось с ничейным результатом 2:2.

Счет на 13-й минуте открыл представитель хозяев Ярно Коскиранта, на что «Авангард» на 29-й ответил шайбой нападающего Максима Тальбо, чем была прервана рекордная победная «сухая» серия СКА в чемпионатах России (4 игры подряд). Затем Наиль Якупов на 49-й минуте снова вывел СКА вперед, однако за шесть минут до окончания основного времени Кирилл Семенов сравнял счет. В дополнительное время счет встречи не изменился, а победный буллит «Авангарда» записал на свой счет Илья Михеев. 3:2 в пользу «Авангарда».

30 сентября омский клуб на выезде сыграет с минским «Динамо», а СКА 2 октября, также на выезде, встретится с московской командой «Спартак»

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что чемпионат мира по хоккею 2023 года пройдет в Санкт-Петербурге.