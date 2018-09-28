«Бристоль Сити» разделил очки с «Астон Виллой» — 1:1

Лондон, 28 сентября 2018, 23:53 — REGNUM 28 сентября на стадионе «Эштон Гейт» был разыгран матч 10-го тура регулярного сезона Чемпионшипа 2018/19 между командами «Бристоль Сити» и «Астон Вилла». Противостояние завершилось паритетом сторон — 1:1.
Первый мяч на 16-й минуте матча забил 22-летний английский центральный полузащитник Джош Броунхилл — 1:0. В конце первой половины полузащитник национальной сборной Исландии Биркир Бьярнасон вновь сделал счет равным — 1:1.
Статистика матча («Бристоль Сити"/"Астон Вилла»)
Удары 6/11
Удары в створ ворот ¾
Процент владения 45%/55%
Нарушения правил 13/17
Угловые 3/8
Набрав 15 очков «Бристоль Сити» укрепился на 9-й позиции. «Астон Вилла» с 14-ю баллами поднялась на 11-ю строчку.
Стартовые составы на матч:
«Бристоль Сити»: Маенпяя, Вебстер, Бэйкер, Келли, Хант, Броунхилл, О’Дауда, Элиассон, Пэк, Тейлор, Вайман.
«Астон Вилла»: Нюланд, Туанзебе, Честер, Единак, Хаттон, Макгинн, Грилиш, Хуринах, Бьярнасон, Коджиа, Абрахам.
Главный арбитр матча: Тим Робинсон.
Желтые карточки: Коджиа — 26, Хант — 46, Тейлор — 57, Хаттон — 62.
Голы: Броунхилл 16 — 1:0, Бьярнасон 45 — 1:1.