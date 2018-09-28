«Бристоль Сити» разделил очки с «Астон Виллой» — 1:1

Лондон, , 23:53 — REGNUM 28 сентября на стадионе «Эштон Гейт» был разыгран матч 10-го тура регулярного сезона Чемпионшипа 2018/19 между командами «Бристоль Сити» и «Астон Вилла». Противостояние завершилось паритетом сторон — 1:1.

Первый мяч на 16-й минуте матча забил 22-летний английский центральный полузащитник Джош Броунхилл — 1:0. В конце первой половины полузащитник национальной сборной Исландии Биркир Бьярнасон вновь сделал счет равным — 1:1.

Статистика матча («Бристоль Сити"/"Астон Вилла»)

Удары 6/11

Удары в створ ворот ¾

Процент владения 45%/55%

Нарушения правил 13/17

Угловые 3/8

Набрав 15 очков «Бристоль Сити» укрепился на 9-й позиции. «Астон Вилла» с 14-ю баллами поднялась на 11-ю строчку.

Стартовые составы на матч:

«Бристоль Сити»: Маенпяя, Вебстер, Бэйкер, Келли, Хант, Броунхилл, О’Дауда, Элиассон, Пэк, Тейлор, Вайман.

«Астон Вилла»: Нюланд, Туанзебе, Честер, Единак, Хаттон, Макгинн, Грилиш, Хуринах, Бьярнасон, Коджиа, Абрахам.

Главный арбитр матча: Тим Робинсон.

Желтые карточки: Коджиа — 26, Хант — 46, Тейлор — 57, Хаттон — 62.

Голы: Броунхилл 16 — 1:0, Бьярнасон 45 — 1:1.