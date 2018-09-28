«Галатасарай» одержал минимальную победу над «Эрзурумом ББ»

Анкара, 28 сентября 2018, 21:58 — REGNUM 28 сентября на стадионе «Тюрк Телеком Арена» был разыгран матч 7-го тура регулярного сезона турецкой Суперлиги 2018/19 между командам «Галатасарай» и «Эрзурум ББ». Противостояние завершилось победой хозяев.
Единственный мяч на 74-й минуте забил 30-летний бразильский фланговый атакующий защитник Майкон Перейра Роке — 1:0.
Статистика матча («Галатасарай"/"Эрзурум ББ»)
Удары 12/11
Удары в створ ворот 6/1
Процент владения 62%/38%
Нарушения правил 12/11
Угловые 9/6
«Галатасарай», набрав 15 очков, временно возглавил турнирную таблицу лиги. «Эрзурум ББ» с 2-мя баллами остался на последнем месте.
Стартовые составы на матч:
«Галатасарай»: Муслера, Мариано, Майкон, Азиз, Байрам, Родригес, Донк, Ндиайе, Акбаба, Фегули, Дердийок.
«Эрзурум ББ»: Шехич, Ацка, Швехлен, Ауремир, Гор, Сюню, Башсан, Акдаг, Шук, Коне, Мюнси.
Главный арбитр матча: Алпер Улусой.
Желтые карточки: Байрам — 45, Коне — 49, Гор — 62, Фернандо — 71, Мариано — 90+1.
Голы: Майкон 74 — 1:0.