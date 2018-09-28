«Галатасарай» одержал минимальную победу над «Эрзурумом ББ» Спорт «Галатасарай», набрав 15 очков, временно возглавил турнирную таблицу лиги. «Эрзурум ББ» с 2-мя баллами остался на последнем месте Анкара, , 21:58 — REGNUM 28 сентября на стадионе «Тюрк Телеком Арена» был разыгран матч 7-го тура регулярного сезона турецкой Суперлиги 2018/19 между командам «Галатасарай» и «Эрзурум ББ». Противостояние завершилось победой хозяев. Единственный мяч на 74-й минуте забил 30-летний бразильский фланговый атакующий защитник Майкон Перейра Роке — 1:0. Статистика матча («Галатасарай"/"Эрзурум ББ») Удары 12/11 Удары в створ ворот 6/1 Процент владения 62%/38% Нарушения правил 12/11 Угловые 9/6 «Галатасарай», набрав 15 очков, временно возглавил турнирную таблицу лиги. «Эрзурум ББ» с 2-мя баллами остался на последнем месте. Стартовые составы на матч: «Галатасарай»: Муслера, Мариано, Майкон, Азиз, Байрам, Родригес, Донк, Ндиайе, Акбаба, Фегули, Дердийок. «Эрзурум ББ»: Шехич, Ацка, Швехлен, Ауремир, Гор, Сюню, Башсан, Акдаг, Шук, Коне, Мюнси. Главный арбитр матча: Алпер Улусой. Желтые карточки: Байрам — 45, Коне — 49, Гор — 62, Фернандо — 71, Мариано — 90+1. Голы: Майкон 74 — 1:0.

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