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Алина Загитова стала абсолютной рекордсменкой в женском одиночном катании

Спорт

Российская фигуристка выиграла предсезонный турнир в германском Оберстдорфе

Берлин, 28 сентября 2018, 21:03 — REGNUM  Российская фигуристка Алина Загитова установила новый мировой рекорд в одиночном катании. Предсезонный турнир проходит в Германии.

За произвольную программу Загитова сегодня, 28 сентября, получила 158,50 балла. Ранее за короткую программу она получила 79,93 балла.

По сумме двух программ Загитова получает 238,43 балла и становится абсолютной мировой рекордсменкой в женском одиночном катании.

Стоит отметить, что недавно Международный союз конькобежцев (ISU) существенно изменил судейскую систему в фигурном катании, в связи с чем все предыдущие рекорды выведены в разряд «исторических» и более не учитываются, так как система начисления баллов за те или иные элементы видоизменена.

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Фигурное катание
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