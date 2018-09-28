Алина Загитова стала абсолютной рекордсменкой в женском одиночном катании

Берлин, , 21:03 — REGNUM Российская фигуристка Алина Загитова установила новый мировой рекорд в одиночном катании. Предсезонный турнир проходит в Германии.

За произвольную программу Загитова сегодня, 28 сентября, получила 158,50 балла. Ранее за короткую программу она получила 79,93 балла.

По сумме двух программ Загитова получает 238,43 балла и становится абсолютной мировой рекордсменкой в женском одиночном катании.

Стоит отметить, что недавно Международный союз конькобежцев (ISU) существенно изменил судейскую систему в фигурном катании, в связи с чем все предыдущие рекорды выведены в разряд «исторических» и более не учитываются, так как система начисления баллов за те или иные элементы видоизменена.