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Федор Чалов принес ЦСКА победу над «Оренбургом» в матче 9-го тура РПЛ

Спорт

Набрав 16 очков, ЦСКА временно поднялся на чистое 3-е место. «Оренбург» с 11 баллами идет на 7-й позиции

Федор Чалов принес ЦСКА победу над «Оренбургом» в матче 9-го тура РПЛ
Дмитрий Голубович
Фёдор Чалов

Оренбург, 28 сентября 2018, 19:20 — REGNUM  28 сентября на стадионе «Газовик» был разыгран матч 9-го тура регулярного сезона Российской футбольной премьер-лиги 2018/19 между командами «Оренбург» и ЦСКА. Противостояние завершилось победой коллектива из Москвы.

Единственный мяч на 32-й минуте забил 20-летний форвард национальной сборной России U-21 Федор Чалов, реализовав пенальти — 0:1. Для футболиста этот гол стал 7-м во внутреннем турнире.

Статистика матча («Оренбург»/ЦСКА)

Удары 6/6

Удары в створ ворот 1/3

Процент владения 50%/50%

Нарушения правил 9/11

Угловые 2/2

Набрав 16 очков. ЦСКА временно поднялся на чистое 3-е место. «Оренбург» с 11 баллами идет на 7-й позиции.

Стартовые составы на матч:

«Оренбург»: Фролов, Бегич, Малых, Терехов, Андреев, Ойеволе, Мишкич, Попович, Сутормин, Афонин, Деспотович.

«ЦСКА»: Акинфеев, Фернандес, Чернов, Набабкин, Бекао, Влашич, Дзагоев, Бийол, Ахметов, Обляков, Чалов.

Бригада арбитров: Владислав Безбородов | Максим Гаврилин | Рашид Абусуев | Василий Казарцев.

Желтые карточки: Афонин — 31, Сутормин — 34, Терехов — 39, Бийол — 41, Козлов — 55, Бегич — 77, Чиркин — 85.

Голы: Чалов (пен) 32 — 0:1.

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