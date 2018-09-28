Федерация футбола Украины оштрафована УЕФА за выходки болельщиков

Киев, , 19:16 — REGNUM Федерация футбола Украины (ФФУ) выплатит штраф в размере 35 тыс. евро за плохое поведение украинских болельщиков, сообщил 28 сентября официальный сайт организации.

ФФУ обязана оплатить штраф в течение 30 дней, а также связаться с чешской стороной для возмещения убытков.

Напомним, 6 сентября 2018 года во время матча Лиги наций между сборными Чехии и Украины, украинские болельщики попытались выбежать на поле, а затем начали драться с полицейскими и забрасывать их мусором.

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