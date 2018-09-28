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Федерация футбола Украины оштрафована УЕФА за выходки болельщиков

Спорт

Украинской стороне также придётся возместить убытки Чехии

Федерация футбола Украины оштрафована УЕФА за выходки болельщиков
Aleksandr Osipov
Украинские ультрас

Киев, 28 сентября 2018, 19:16 — REGNUM  Федерация футбола Украины (ФФУ) выплатит штраф в размере 35 тыс. евро за плохое поведение украинских болельщиков, сообщил 28 сентября официальный сайт организации.

ФФУ обязана оплатить штраф в течение 30 дней, а также связаться с чешской стороной для возмещения убытков.

Напомним, 6 сентября 2018 года во время матча Лиги наций между сборными Чехии и Украины, украинские болельщики попытались выбежать на поле, а затем начали драться с полицейскими и забрасывать их мусором.

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