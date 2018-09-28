Список обвиненных в домогательствах пополнился Криштиану Роналду

Лас-Вегас, США, , 17:58 — REGNUM Список известных людей, обвиняемых в домогательствах многолетней давности, пополнился неожиданной кандидатурой — футболистом Криштиану Роналду: как сообщает Espresso в пятницу, 28 сентября, обвинившая футболиста гражданка США Кэтрин Майорга впервые сообщила подробности происшедшего.

Инцидент предположительно имел место летом 2009 года. Роналду и девушка познакомились в ночном клубе в Лас-Вегасе, после чего в гостиничном номере футболист якобы совершил акт насилия.

Позже стороны договорились, что к Роналду не будет предъявлено никаких претензий. Гражданка США, посредники и юристы получили за это 375 тысяч долларов. Однако спустя некоторое время девушка «пересмотрела» свое решение. Суд Невады, в который обратилась гражданка Майорга, может принять решение об открытии производства.

Представители футболиста пока не комментируют заявления предполагаемой жертвы. Их официальная позиция состоит в том, что после заключения соглашения вопрос «закрыт». От обсуждения подробностей о том, в какой степени девушка давала футболисту согласие и на что именно, представители Роналду уклоняются.