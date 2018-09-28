Турцкие СМИ обвинили УЕФА в грязных махинациях

Анкара, , 13:46 — REGNUM

Немецкие средства массовой информации (СМИ) обвинили президента УЕФА Александра Чеферина «в грязных махинациях», передает немецкий телеканал N-TV 28 сентября.

После того как Германия была выбрана местом проведения чемпионата Европы по футболу в 2024 году, СМИ Турции уличили Чеферина в нечестной игре. Еще за одну ночь до выборов 9 из 16 членов жюри склонялись в пользу Турции.

Однако, как пишет газета Hürriyet, в полночь подключился Чеферин и обеспечил переход 5 членов жюри на противоположную сторону. Газета Sabah Spor написала, что он использовал «неэтичным образом свою власть, чтобы обеспечить победу Германии».

Напомним, следующий чемпионат Европы состоится летом 2020 года. Игры пройдут в 12 европейских городах, в том числе в Санкт-Петербурге.

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