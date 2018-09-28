«Формула-1»: коллектив Haas объявил состав команды на следующий сезон

Сочи, Краснодарский край, , 11:21 — REGNUM Команда Формулы-1 Haas объявила состав своих пилотов на сезон 2019 года, пишет газета Kronen Zeitung.

Американский коллектив продлевает контракты со своими боевыми пилотами — французом Роменом Грожаном и датчанином Кевином Магнуссеном.

«Мы значительно продвинулись в последний год, поэтому решение было довольно простым: оба пилота остаются», — заявил руководитель команды Гюнтер Штайнер 28 сентября в Сочи.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее швейцарская команда Sauber объявила о подписании контракта на будущий год с итальянским пилотом Антонио Джовинацци. Напомним, 30 сентября на автодроме в Сочи пройдет 16-я гонка чемпионата «Формула-1» — Гран-При России.

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