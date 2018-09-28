Американский легкоатлет Клэй избежал наказания за положительный допинг-тест

Колорадо-Спрингс, США, , 10:21 — REGNUM Трёхкратный призёр Олимпийских игр, американский легкоатлет Уильям Клэй не будет наказан за положительный допинг-тест, показавший наличие кленбутерола, входящего в список запрещённых веществ Всемирного антидопингого агентства (WADA). Американское антидопинговое агентств (USADA) не усмотрело в этом вины самого спортсмена. Об этом сообщает пресс-служба агентства.

Уточняется, что допинг-тест легкоатлет сдавал во внесоревновательный период 1 августа 2018 года.

В ходе проведённого расследования обстоятельств, которые привели к положительному тесту, USADA собрало и проанализировало сведения о местонахождение Клэя в этот период, режим питания и лабораторные отчёты, показавшие очень низкую концентрацию вещества в пробе спортсмена.

«USADA пришло к выводу, что попадание кленбутерола в организм Клэя произошло в результате употребления в Мексике мяса, содержавшего запрещенное вещество. Другой источник попадания препарата в организм спортсмена маловероятен», — говорится в сообщении пресс-службы агентства.

На этом основании Клэй дисквалифицирован не будет. Кроме того, в этот период не было и никаких соревнований, результат которых можно аннулировать.

Напомним, Уильям Клэй завоевал «серебро» Олимпиады в Лондоне в 2012 году в прыжках в длину и в тройном прыжке. На Олимпийских играх в 2016 году в в Рио-де — Жанейро он стал бронзовым призёром в тройном прыжке. Также легкоатлет дважды становился чемпионом мира в помещении в тройном прыжке (в 2012 и 2018 году).