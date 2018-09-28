Российский этап эстафеты огня зимней Универсиады – 2019 начнётся с Москвы

Москва, , 10:07 — REGNUM Москва станет первым городом, который примет огонь зимней Универсиады 2019 года в рамках российского этапа эстафеты огня.

Как сообщили ИА REGNUM в правительстве Красноярского края, российский этап эстафеты огня XXIX Всемирной зимней Универсиады стартует 29 сентября и охватит 30 крупных городов страны.

Общая протяженность маршрута в Москве — 7500 м. Стартует эстафета в Большом амфитеатре парка Зарядье. Факелоносцы, которых будет более 50 человек, пронесут огонь мимо известных достопримечательностей столицы: Кремля, Парящего моста, Храма Василия Блаженного, Дома Пашкова, и других.

Факелоносцами в Москве стали министр спорта РФ Павел Колобков, министр науки и высшего образования РФ Михаил Котюков, президент баскетбольного клуба ЦСКА Андрей Ватутин, артистка Владимирского губернаторского оркестра Анна Храмова и другие.

Завершится московский этап праздником на Фестивальной аллее Олимпийского комплекса «Лужники». Из Москвы огонь Универсиады — 2019 отправится в Калининград, где эстафета пройдёт 3 октября, уточнили в исполнительной дирекции Студенческих игр.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, XXIX Всемирная зимняя Универсиада пройдёт в Красноярске в марте 2019 года. Международный этап эстафеты огня стартовал 20 сентября в итальянском Турине. 24 сентября огонь прибыл в Алма-Ату (Казахстан), 26 сентября — в китайский Харбин. Завершится проект 1 марта 2019 года в Красноярске — столице Студенческих игр.

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