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«Формула-1»: переговоры о проведении Гран-при Майями отложены

Спорт

Но город не отказывается от идеи проведения гонки

Майами, США, 28 сентября 2018, 09:21 — REGNUM  Переговоры руководства «Формулы-1» и властей американского мегаполиса Майями о проведении Гран-при отложены, передает телеканал N-TV.

27 сентября городской совет Майями принял решение отложить «на неопределенный срок» переговоры о подписании контракта с Liberty Media — компанией — владельцем главного автоспортивного чемпионата планеты. Однако это не означает полного отказа от проекта Гран-при Майями. Очевидно, в 2019—2020 годах гонка на улицах американского города не состоится.

Напомним, в ближайшее воскресенье, 30 сентября, в Сочи пройдет 16-й этап чемпионата — Гран-при России.

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