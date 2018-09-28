В Москве построят ФОК в стиле оригами

Москва, , 07:53 — REGNUM На юго-востоке Москвы недалеко от станции метро «Некрасовка» построят оригинальный трехэтажный физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) в виде бумажного самолётика. Фасад здания частично будет построен из металла, а частично — из панорамных стекол. Площадь ФОК составит 18 тыс. кв метров, сообщается на сайте мэра Москвы.

В здании трехэтажного ФОК в стиле оригами на первом этаже разместятся плавательный бассейн для взрослых и детский бассейн, круглогодичный каток с буфетом, раздевалки и душевые. Также на первом этаже оборудуют скалодром и роллердром с препятствиями разной степени сложности. На втором этаже построят спортивный зал со зрительскими трибунами и залы для занятия хореографией и спортивной борьбой.

На третьем этаже ФОКа разместится центр физической культуры и спорта Юго-восточного АО. На открытой территории спортивного комплекса организуют автомобильную и велопарковки, сделают площадки для воркаута и сдачи норм ГТО. Начать строительство необычного спорткомплекса в стиле оригами планируют в 2018 году.

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Как сообщало ИА REGNUM , в рамках адресной инвестиционной программе Москвы на 2018 год предусмотрено строительство 13-ти спортивных объектов, в том числе трех футбольных полей, двух физкультурно-оздоровительных комплексов, трех ВМХ-велодромов и четырех спорткомплексов. Всего в ближайшие три года в Москве планируется построить 51 спортивный объект.

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