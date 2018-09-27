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УЕФА: Чемпионат Европы 2024 года пройдёт в Германии

Спорт

Турция недовольна таким решением

Ньон, Швейцария, 27 сентября 2018, 17:36 — REGNUM  Чемпионат Европы по футболу 2024 года пройдёт в Германии. Соответствующее решение было принято сегодня, 27 сентября, исполнительным комитетом Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Чемпионат пройдёт в 10 германских городах — столичном Берлине, а также Кельне, Штутгарте, Дортмунде, Мюнхене, Дюссельдорфе, Лейпциге, Франкфурте, Гамбурге и Гельзенкирхене. Во всех этих городах уже есть необходимые по размеру стадионы и все они нормально функционируют.

Стоит отметить, что другим претендентом на проведение чемпионата Европы по футболу 2024 года была Турция.

Когда было объявлено о том, что ЧЕ-2024 пройдет в Германии, представители Турции обвинили УЕФА в том, что Союз пошел на поводу политиков при выборе страны-хозяйки турнира.

Напомним, что следующий чемпионат Европы должен пройти в 2020 году с 12 июня по 12 июля. Матчи чемпионата пройдут в 12 европейских городах, в том числе в Санкт-Петербурге на стадионе, расположенном на Крестовском острове.

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Футбол
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