УЕФА: Чемпионат Европы 2024 года пройдёт в Германии

Ньон, Швейцария, , 17:36 — REGNUM Чемпионат Европы по футболу 2024 года пройдёт в Германии. Соответствующее решение было принято сегодня, 27 сентября, исполнительным комитетом Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Чемпионат пройдёт в 10 германских городах — столичном Берлине, а также Кельне, Штутгарте, Дортмунде, Мюнхене, Дюссельдорфе, Лейпциге, Франкфурте, Гамбурге и Гельзенкирхене. Во всех этих городах уже есть необходимые по размеру стадионы и все они нормально функционируют.

Стоит отметить, что другим претендентом на проведение чемпионата Европы по футболу 2024 года была Турция.

Когда было объявлено о том, что ЧЕ-2024 пройдет в Германии, представители Турции обвинили УЕФА в том, что Союз пошел на поводу политиков при выборе страны-хозяйки турнира.

Напомним, что следующий чемпионат Европы должен пройти в 2020 году с 12 июня по 12 июля. Матчи чемпионата пройдут в 12 европейских городах, в том числе в Санкт-Петербурге на стадионе, расположенном на Крестовском острове.