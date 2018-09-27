Спортсмен из Казахстана стал лучшим легкоатлетом-ветераном мира

Астана, , 15:15 — REGNUM Казахстанский спортсмен-ветеран Сергей Поликарпов признан лучшим легкоатлетом мира в беге на длинные дистанции, сообщили 27 сентября в пресс-службе федерации легкой атлетики.

Объявление лучшего легкоатлета-ветерана состоялось во время официальных мероприятий на чемпионате мира среди ветеранов, который прошел в сентябре в испанском городе Малаге.

19 сентября Сергею Поликарпову исполнится 60 лет. На чемпионате мира среди ветеранов Поликарпов выиграл на дистанциях 5000, 10 000 метров и в полумарафоне.

Как сообщало ИА REGNUM, казахстанские спортсмены-ветераны завоевали 14 медалей на I Азиатско-Тихоокеанских играх в Малайзии. В соревнованиях приняли участие семь легкоатлетов из республики.

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