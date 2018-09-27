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По апелляции ВФЛА на решение IAAF запущена арбитражная процедура

Спорт

Российская спортивная организация намерена добиваться отмены решения совета Международной ассоциации легкоатлетических федераций, продлившего отстранение ВФЛА

Лозанна, Швейцария, 27 сентября 2018, 15:06 — REGNUM  Апелляция Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) на решение Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) об отказе в восстановлении в правах ВФЛА прошла процедуру регистрации в Спортивном арбитражном суде (CAS). Об этом сообщается на сайте CAS.

В международной судебной инстанции уточнили, что российская спортивная организация намерена добиваться отмены решения совета IAAF продлившего отстранение федерации. В CAS добавили, что по апелляции запущена арбитражная процедура.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее в ВФЛА заявили, что федерация будет добиваться восстановления членства в IAAF через суд. Указанный шаг последовал за принятым 20 сентября решением Всемирного антидопингового агентства (WАDA) отменить трехлетнюю приостановку деятельности Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

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Легкая атлетика
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