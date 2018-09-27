По апелляции ВФЛА на решение IAAF запущена арбитражная процедура

Лозанна, Швейцария, , 15:06 — REGNUM Апелляция Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) на решение Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) об отказе в восстановлении в правах ВФЛА прошла процедуру регистрации в Спортивном арбитражном суде (CAS). Об этом сообщается на сайте CAS.

В международной судебной инстанции уточнили, что российская спортивная организация намерена добиваться отмены решения совета IAAF продлившего отстранение федерации. В CAS добавили, что по апелляции запущена арбитражная процедура.

Читайте также: Журова: решение IAAF обусловлено наличием русофобских настроений

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в ВФЛА заявили, что федерация будет добиваться восстановления членства в IAAF через суд. Указанный шаг последовал за принятым 20 сентября решением Всемирного антидопингового агентства (WАDA) отменить трехлетнюю приостановку деятельности Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

Читайте также: ВФЛА намерена восстановить членство в IAAF через спортивный суд