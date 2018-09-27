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Сильвио Берлускони купил футбольный клуб «Монца»

Спорт

Сумма сделки оценивается в 2,5-3 млн евро

Монца, Италия, 27 сентября 2018, 13:24 — REGNUM  Компания Fininvest Сильвио Берлускони согласовала сделку по покупке футбольного клуба «Монца», сообщает Il Sole 24 Ore в четверг, 27 сентября.

Таким образом предприниматель и бывший премьер-министр «возвращается в мир футбола», отмечают обозреватели издания. В течение долгого времени Берлускони владел футбольным клубом «Милан».

По данным издания, сделка будет закрыта в ближайшие дни. Сумма сделки оценивается в 2,5−3 млн евро. Одним из спортивных руководителей «Монцы» станет менеджер Берлускони Адриано Галлиани, ранее занимавший аналогичный пост в «Милане».

Первой задачей Берлускони будет возвращение «Монцы», которая в настоящее время выступает в одном из низших дивизионов, в серию А, высшую лигу итальянского футбола.

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Футбол
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