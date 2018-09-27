Назван лучший футболист восьмого тура РПЛ

Москва, , 11:02 — REGNUM Российская премьер лига (РПЛ) подвела итоги голосования за звание лучшего игрока по итогам восьмого тура чемпионата России, соответствующее голосование было проведено РПЛ совместно с каналами «Матч ТВ» и МАТЧ ПРЕМЬЕР.

Так, лучшим игроком прошедшего тура стал хорватский полузащитник московского ЦСКА Никола Влашич, за него проголосовали 45,87% пользователей. На втором месте — Олег Шатов из санкт-петербургского «Зенита» (31,15%). Замыкает тройку лидеров Юрий Дюпин из «Динамо» (9,39%).

Напомним, в рамках восьмого тура РПЛ ЦСКА на своем поле принимал «Спартак». Встреча завершилась со счетом 1:1. В составе хозяев поля мяч забил полузащитник Никола Влашич, у гостей голевыми действиями отметился полузащитник Лукас Фернандо.

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