Глава Олимпийского комитета Станислав Поздняков отмечает 45-летний юбилей

Москва, , 09:11 — REGNUM Президент Олимпийского комитета России, президент Европейской конфедерации фехтования, четырехкратный олимпийский чемпион Станислав Поздняков отмечает юбилей. Сегодня. 27 сентября, ему исполнилось 45 лет.

«Коллектив Олимпийского комитета России поздравляет своего руководителя с днём рождения вместе с пожеланиями крепкого здоровья, семейного счастья, а также неиссякаемого запаса энергии и сил, необходимых для реализации многочисленных олимпийских проектов», — говорится в сообщении комитета.

Станислав Поздняков родился в Новосибирске. Заниматься спортом начал в девять лет в школе олимпийского резерва по фехтованию ДСО «Спартак». Первого олимпийского титула он удостоился, когда ему еще не исполнилось 19 лет. Это случилось в 1992 году в Барселоне, где Поздняков выступал в составе объединённой команды, которая представляла распавшийся СССР.

Спустя четыре года в Атланте Поздняков уже выступал как капитан и лидер сборной. Тогда в США российский саблист сделал «дубль», победив и в личном турнире, и в команде. Все три боя Поздняков выиграл и у французов в финале Сиднея-2000. Также в списке его побед — бронза в команде на Играх-2004 в Афинах.

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Спортивную карьеру Станислав Поздняков завершил в 2008 году. Однако из спорта не ушёл и был назначен государственным тренером сборной России по фехтованию. В 2009 году перешёл на административную работу, став первым вице-президентом Федерации фехтования России, вице-президентом и председателем судейской комиссии Европейской конфедерации фехтования.

2016 год Станислав Поздняков стал президентом Европейской конфедерации фехтования и первым вице-президентом Олимпийского комитета России.

29 мая 2018 года был избран Олимпийским собранием на пост главы Олимпийского комитета России.

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