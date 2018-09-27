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Дзюба рассказал, что было бы, если Россия прошла бы Хорватию на ЧМ-2018

Спорт

В финале российская сборная, скорее всего, уступила бы сборной Франции, отметил спортсмен

Москва, 27 сентября 2018, 09:04 — REGNUM  Если бы российская футбольная сборная победила в матче четвертьфинала ЧМ-2018 команду Хорватии, то наверняка преодолела бы сопротивление англичан. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил форвард российской команды Артем Дзюба.

«Я уверен, что, обыграй мы по пенальти хорватов, точно победили бы англичан — на таком фоне, на кураже, плюс дома», — подчеркнул футболист.

В то же время Дзюба отметил, что в финале российская сборная, скорее всего, уступила бы сборной Франции.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе домашнего чемпионата мира по футболу национальная сборная России дошла до четвертьфинала. В серии послематчевых пенальти российские футболисты уступили сборной Хорватии, которые затем «прошли» англичан, но проиграли в финале мундиаля французской команде (2:4).

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Чемпионат мира по футболу — 2018 в России
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