«Наполи» разгромил «Парму» в матче шестого тура Серии А

Рим, , 23:55 — REGNUM 26 сентября 2018-го года на стадионе «Сан-Паоло» в рамках 6-го тура регулярного сезона итальянской Серии А 2018/19 по футболу был разыгран матч между коллективами «Наполи» и «Парма». Противостояние завершилось разгромом «Пармы» со счетом 3:0.

На 4-й минуте скоростной нападающий национальной сборной Италии Лоренцо Инсинье открыл счет и вывел хозяев вперед — 1:0. В дебюте второй половины Аркадиуш Милик удвоил преимущество «Наполи» — 2:0. Через 42 минуты Милик оформил дубль, забив при этом 3-й гол в сезоне — 3:0.

Статистика матча («Наполи"/"Парма»)

Удары 24/3

Удары в створ ворот 6/0

Владение 65%/35%

Фолы 8/14

Угловые 2/2

Набрав 15 очков «Наполи» занял чистое второе место. «Парма» с 7-ю очками осталась на 12-й позиции.

Стартовые составы на матч:

«Наполи»: Карнезис, Малькюи, Максимович, Руй, Кулибали, Зилиньски, Аллан, Диавара, Руис, Милик, Инсинье.

«Парма»: Сепе, Якопини, Гальоло, Алвеш, Гобби, Чичиретти, Дейола, Ди Гаудио, Барилла, Штулац, Инглезе.

Главный судья матча: Даниэле Довери.

Желтые карточки: Штулац — 33, Алвеш — 50, Барилла — 89.

Голы: Инсинье 4 — 1:0, Милик 47 — 2:0, Милик 85 — 3:0.