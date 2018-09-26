«Рома» забила четыре безответных мячей в ворота «Фронзиноне»

Рим, , 23:54 — REGNUM 26 сентября 2018-го года на стадионе «Стадио Олимпико» в рамках 6-го тура регулярного сезона итальянской Серии А 2018/19 по футболу был разыгран матч между коллективами «Рома» и «Фрозиноне». Противостояние завершилось уверенной победой «волков» — 4:0.

Первый мяч в дебюте первой половины забил турецкий нападающий Дженгиз Ундер — 1:0. На 28-й минуте Хавьер Пасторе удвоил преимущество «волков» после передачи Давиде Сантона — 2:0. Через 7 минут вингер национальной сборной Италии Стефан Эль-Шаарави довел ситуацию до разгромной — 3:0. В конце матча Александар Коларов установил окончательный счет в матче — 4:0.

Статистика матча («Рома"/"Фрозиноне»)

Удары 17/7

Удары в створ ворот 10/2

Владение 68%/32%

Фолы 10/8

Угловые 4/2

Набрав 8 очков «Рома» поднялась на 10-ю позицию. «Фронзиноне» с 1-м очком остался на предпоследней строчке.

Стартовые составы на матч:

«Рома»: Ульссен, Сантон, Фацио, Коларов, Манолас, Пасторе, Де Росси, Н’Зонзи, Ундер, Шик, Эль-Шаарави.

«Фрозиноне»: Спортьелло, Дзампано, Ариаудо, Гольданига, Кассата, Капуано, Бегетто, Чибса, Крисетиг, Чано, Пинамонти.

Главный судья матча: Марко ди Белло.

Желтые карточки: Кэмпбелл — 90+1.

Голы: Ундер 2 — 1:0, Пасторе 28 — 2:0, Эль-Шаарави 35 — 3:0, Коларов 88 — 4:0.