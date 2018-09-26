«Ювентус» оправдал ожидания и одолел «Болонью» в 6-м туре Серии А

Рим, , 23:53 — REGNUM 26 сентября 2018-го года на стадионе «Ювентус Стэдиум» в рамках 6-го тура регулярного сезона итальянской Серии А 201/19 по футболу был разыгран матч между коллективами «Ювентус» и «Болонья». Противостояние завершилось уверенной победы «старой синьоры».

Первый мяч на 12-й минуте матча забил атакующий полузащитник национальной сборной Аргентины Пауло Дибала — 1:0. Через 4 минуты французский опорный полузащитник Блез Матуиди удвоил преимущество, замкнув передачу Кришитану Роналду — 2:0.

Статистика матча («Ювентус"/"Болонья»)

Удары 12/5

Удары в створ ворот 6/2

Владение 71%/29%

Фолы 11/11

Угловые 3/0

Одержав 6-ю подряд победу и набрав 18 очков «Ювентус» остался лидером турнирной таблицы. «Болонья» с 4-мя баллами осталась в «зоне вылета» на 18-й строчке.

Стартовые составы на матч:

«Ювентус»: Перин, Консело, Бенатиа, Бонуччи, Барцальи, Бентанкур, Куадрадо, Пьянич, Матуиди, Дибала, Роналду.

«Болонья»: Скорупский, Мбайе, Данило, Калабрези, Паз, Дийкс, Надь, Джемаили, Крейчи, Дестро, Фальчинелли.

Главный судья матча: Маурицио Сарри.

Желтые карточки: Пьянич — 33, Паз — 37, Данило — 67, Калабрези — 71, Куадрадо — 74.

Голы: Дибала 12 — 1:0, Матуиди 16 — 2:0.