Дортмундская «Боруссия» забила семь безответных мячей в ворота «Нюрнберга»

Берлин, , 23:20 — REGNUM 26 сентября 2018-го года на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в рамках 5-го тура регулярного сезона немецкой Бундеслиги 2018/19 по футболу был разыгран матч между коллективами «Боруссия» (Дортмунд) и «Нюрнберг». Противостояние завершилось крупной победой «шмелей» со счетом 7:0.

В дебюте матча 20-летний датский форвард Якоб Бруун Ларсон открыл счет, замкнув навес Кристиана Пулишича — 1:0. Через 23 минуты Марко Ройс удвоил преимущество «шмелей» — 2:0. На 49-й минуте арендованный из «Реала» защитник сборной Марокко Ахраф Хакими забил третий — 3:0. Через 9 минут Рой оформил дубль и довел счет до разгромного — 4:0. На 74-й минуте молодой швейцарский центральный защитник Мануэль Аканджи отличился забитым мячом — 5:0. В конце матча Джейдон Санчо довершил разгром — 6:0. С следующей же атаке Юлиан Вайгль забил последний мяч в этом противостоянии — 7:0.

Статистика матча («Боруссия"/"Нюрнберг»)

Удары 16/3

Удары в створ ворот 8/1

Владение 71%/29%

Фолы 6/9

Угловые 4/5

Набрав 11 очков, «Боруссия» (Дортмунд) поднялась на 2-ю позицию. «Нюрнберг» с 5-ю баллами остался на 14-й строчке.

Стартовые составы на матч:

«Боруссия»: Бюрки, Аканджи, Загаду, Хакими, Шмельцер, Пулишич, Делейни, Витсель, Ларсен, Ройс, Филипп.

«Нюрнберг»: Бредлов, Валентини, Бауэр, Лейболд, Марграйттер, Мюль, Эррас, Беренс, Фукс, Вирджил, Кубо.

Главный судья матча: Патрик Иттрих.

Желтые карточки: Кубо — 1, Мюль — 33.

Голы: Ларсен 9 — 1:0, Ройс 32 — 2:0, Хакими 49 — 3:0, Ройс 58 — 4:0, Аканджи 74 — 5:0, Санчо 85 — 6:0, Вайгль 88 — 7:0.