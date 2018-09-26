«Вильярреал» разгромил «Атлетик» в матче 6-го тура Примеры

Мадрид, , 22:53 — REGNUM 26 сентября 2018-го года на стадионе «Сан-Мамес» в рамках 6-го тура регулярного сезона испанской Примеры 2018/19 по футболу был разыгран матч между коллективами «Атлетик» (Бильбао) и «Вильярреал». Противостояние завершилось уверенной победой «желтой субмарины».

Первый мяч на экваторе второй половины матча забил 22-летний испанский атакующий полузащитник Пабло Форналс — 0:1. Через 15 минут Рамиро Фунес Мори удвоил преимущество гостей — 0:2. На 89-й минуте Карл Токо-Экамби установил окончательный счет — 0:3.

Статистика матча («Атлетик"/"Вильярреал»)

Удары 12/16

Удары в створ ворот 3/5

Владение 65%/35%

Фолы 3/14

Угловые 6/4

«Вильярреал», набрав 8 очков, поднялся на 9-ю позицию. «Атлетик» с 6-ю очками опустился на 13-е место.

Стартовые составы на матч:

«Атлетик»: Унай, де Маркос, Капа, Мартинес, Юри, Нуньес, Иттураспе, Беньят, Гарсия, Уильямс, Муньяин.

«Вильярреал»: Асенхо, Коста, Мори, Руис, Лайюн, Гонсалес, Форналс, Тригерос, Морено, Бакка.

Главный судья матча: Карлос дел Серро Гранде.

Желтые карточки: де Маркос — 73, Руис — 76.

Голы: Форналс 65 — 0:1, Мори 80 — 0:2, Токо-Экамби 89 — 0:3.