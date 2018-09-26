«Леганес» одержал волевую победу над «Барселоной» в матче Примеры

Мадрид, , 22:51 — REGNUM 26 сентября 2018-го года на стадионе «Мунисипаль де Бутарке» в рамках 6-го тура регулярного сезона испанской Примеры 2018/19 по футболу был разыгран матч между коллективами «Леганес» и «Барселона». Противостояние завершилось волевой победой команды из Леганеса.

Первый мяч на 12-й минуте матча забил атакующий полузащитник сборной Бразилии Филиппе Коутиньо после передачи Лионеля Месси — 0:1. В дебюте второй половины Набиль Эль-Жар сделал счет равным — 1:1. В следующей же атаке хозяева вышли вперед благодаря голу Оскара Арнаиса, воспользовавшегося грубой ошибкой Жерара Пике — 2:1.

Статистика матча («Леганес"/"Барселона»)

Удары 8/9

Удары в створ ворот 6/5

Владение 38%/62%

Фолы 12/11

Угловые 4/4

Потерпев первое поражение в сезоне «Барселона» осталась на первом месте с 13-ю очками. «Леганес», набрав 4 очка, поднялся на 17-ю позицию.

Стартовые составы на матч:

«Леганес»: Куэльяр, Тарин, Бустинза, Карнеро, Сильва, Морено, Арнаис, Эль-Жар, Перес, Весга, Эн-Несери.

«Барселона»: тер Штеген, Вермален, Умтити, Пике, Роберто, Бускетс, Мунир, Коутиньо, Ракитич, Дембеле, Месси.

Главный судья матча: Альберто Ундиано Мальенко.

Желтые карточки: Перес — 40, Бустинза — 49, Умтити — 60, Вермален — 64, Ньом — 88, Эн-Несери — 90+2.

Голы: Коутиньо 12 — 0:1, Эль-Жар 52 — 1:1, Арнаис 53 — 2:1.