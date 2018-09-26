IAAF не собирается отказываться от своего решения по членству ВФЛА

Монако, , 15:12 — REGNUM Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) уверена в своей правоте по поводу принятого решения в отношении членства Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) и намерена отстаивать свою позицию до конца. Об этом 26 сентября заявили в пресс-службе IAAF.

«Единственный способ для ВФЛА добиться восстановления — выполнить условия, которые удовлетворят совет IAAF», — приводит ТАСС слова представителя пресс-службы организации.

При этом отмечается, что IAAF выделит «необходимые ресурсы для решительной защиты любого вызова приостановлению ВФЛА, будь то в CAS или где-либо ещё».

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Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 26 сентября, стало известно, что Всероссийская федерация лёгкой атлетики подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне и намерена оспорить своё отстранение.

Напомним, российскую легкоатлетическую федерацию исключили из IAAF в ноябре 2015 года по результатам расследования Всемирного антидопингового агентства (WADA). Поводом для такого решения стало якобы имевшееся применение допинга легкоатлетами из России.