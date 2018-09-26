ФИФА планирует ввести пенальти в матчах группового турнира ЧМ-2022

Цюрих, Швейцария, , 14:36 — REGNUM На групповом этапе чемпионата мира 2022 года в Катаре Международная федерация футбола (ФИФА) собирается ввести послематчевую серию пенальти. Об этом пишет британская газета The Sun.

Отмечается, что нововведение связано с желанием ФИФА избежать ничейного результата в заключительном матче группового турнира.

Вероятность того, что команды могут играть «на ничью» повысилась в связи с тем, что в финальном турнире, который состоится в Катаре, будут участвовать 48 команд — по три сборные в каждой из 16 групп, и команды, уже обеспечившие себе выход в финальную часть чемпионата, могут «маневрировать», чтобы выбрать себе более удобного соперника в дальнейшей турнирной сетке.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший президент ФИФА Йозеф Блаттер в своей книге Ma Verite («Моя Правда») подчеркнул, что выбор Катара страной-хозяйкой чемпионата мира по футболу в 2022 году стал возможен благодаря «сговору».

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